Fractievoorzitter Riëtte Wollerich (CDA) houdt het voor gezien

Riëtte Wollerich, CDA-fractievoorzitter in provinciale staten, vertrekt voorlopig uit de politiek. Ze stelt zich tijdens de verkiezingen in maart niet opnieuw verkiesbaar. "Ik ben te druk met mijn baan en gezinsleven", zegt ze.

De 40-jarige inwoonster van Nieuw-Buinen werd in 2015 verkozen tot Politiek Talent van Drenthe, een verkiezing van RTV Drenthe en Dagblad van het Noorden. Ze was net nieuw in de Staten, maar viel op door haar snelle dossierkennis, was scherp in het debat en deed dit met humor en charme.Voordat ze in de Drentse Staten kwam, was Wollerich medewerker geweest van de CDA-Tweede Kamerfractie in Den Haag. Ze vond het in 2015 'zeer eervol' de titel van Politiek Talent te winnen. "Je wordt even op het schild gehesen, maar daarna gaat het leven gewoon weer door." Dat leven, en met name het gezinsleven met vier jonge kinderen, geeft nu de doorslag."De combinatie gezin, werk en politiek is heel veeleisend. Ik heb jonge kinderen, die soms ook extra aandacht nodig hebben. Daarnaast heb ik sinds november een nieuwe baan bij LTO Noord. Het afgelopen jaar merkte ik dat alles bij elkaar heel veel energie kost. Als ik er opnieuw vier jaar voor zou gaan, moet ik er wel voor de volle honderd procent op kunnen storten. Dat ben ik aan iedereen verplicht", vindt Wollerich.Voor de Nieuw-Buinense was het geen gemakkelijk besluit. "Ik ben niet over één nacht ijs gegaan, want ik voel me met hart en ziel verbonden aan het CDA. Maar andere zaken vragen nu eerst aandacht." Volgens Wollerich is het trouwens geen afscheid. "Het is een tot ziens."