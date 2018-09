Deel dit artikel:













UMCG weerspreekt SGP Hoogeveen: 'Aanrijtijden ambulances altijd binnen de norm' Ambulances halen altijd de norm voor aanrijtijden in Hoogeveen en De Wolden, zegt UMCG Ambulancezorg (foto: Persbureau Meter)

Ambulances komen niet altijd op tijd bij patiënten in de gemeente Hoogeveen. Dat concludeert SGP-fractievoorzitter Brand van Rijn op basis van cijfers van UMCG Ambulancezorg. Maar volgens directeur Tjerk Hiddes van UMCG Ambulancezorg interpreteert Van Rijn de getallen verkeerd.

Geschreven door Hielke Meijer



Hiddes schreef eind juli een brief aan Treant met een overzicht over de aanrijtijden van gestabiliseerde patiënten naar de ziekenhuizen in Emmen, Assen en Zwolle in de afgelopen zes jaar. Het gaat uitsluitend om de zogenaamde A-1 ritten. Dit zijn ritten met patiënten met mogelijk levensbedreigende aandoeningen, waaronder onverwachte problemen bij bevallingen. De sirenes gaan dan aan.



'Aanrijtijden in 23 procent van de gevallen niet gehaald'

SGP'er Van Rijn concludeert uit de resultaten dat de aanrijtijden in 23 procent van de gevallen niet gehaald worden. De totaaltijd tussen melding en het bereiken van het ziekenhuis zou niet aan de norm van 45 minuten voldoen. Hij vraagt wethouder Slomp hierover in gesprek te gaan met zorgverzekeraar Zilveren Kruis/Achmea en minister Bruno Bruins voor Medische Zorg.



Directeur Tjerk Hiddes van UMCG-ambulancezorg vindt het jammer dat Van Rijn hem niet eerst om uitleg heeft gevraagd. "Ik waardeer de betrokkenheid van politici bij de ontwikkeling rondom Treant en de sluiting van de afdelingen kindergeneeskunde en verloskunde in het Ziekenhuis Bethesda. Maar als de aanrijtijden tot problemen zouden leiden, dan hadden wij aan de bel getrokken."



'Is het acuut, dan halen we het binnen de norm'

"Niet alle A-1 ritten blijken bij aankomst bij de patiënt zo acuut te zijn”, zegt Hiddes. “Dat bepalen de verpleegkundigen op dat moment in de ambulance. Is het wel acuut, dan halen we altijd binnen de normen het ziekenhuis waar de meldkamer zegt dat we heen moeten. Als dat het Isala in Zwolle is, dan is dat een heel eind rijden. Dan moet je geluk hebben wil je op tijd komen, maar in dat geval haalt de chauffeur alles uit de kast."



De ambulances waren dit jaar tot nu toe in 93,5 procent van de gevallen in de gemeenten Hoogeveen en De Wolden op tijd. Dat betekent dat ze binnen vijftien minuten ter plaatse zijn. Hiddes: "Gemiddeld doen we dat zelfs in 7,5 minuut. Voor de stabilisatie is dat zeventien minuten, waarbij het landelijk gemiddelde negentien minuten is. Wij kunnen niet veel beter presteren, maar we denken altijd binnen de norm te kunnen werken."



'Zorg in de ambulance zorgt voor minder spoed'

Uit de gepresenteerde gegevens lijkt ook de aanrijtijd vanuit Hoogeveen naar het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen ver onder de maat te zijn. Bij A-1 ritten gebeurt dat in 53 procent niet snel genoeg. Maar Hiddes wijst erop dat in veel acute gevallen er ook in de ambulance veel zorg wordt gegeven, waardoor de aanrijtijd naar het ziekenhuis anders wordt. Hiddes: "Denk aan bijvoorbeeld aan hartstilstanden en hersenbloedingen. De getallen op zich zeggen niks. De patiënt is dan in de ambulance geholpen en kan rustig naar het ziekenhuis."



'Sluiting afdelingen Bethesda niet ideaal'

De sluiting van de afdelingen klinische verloskunde en kindergeneeskunde in Treant is volgens Hiddes niet ideaal voor UMCG Ambulancezorg. "We zijn nooit blij te zijn als er afdelingen in een ziekenhuis sluiten. Voor Bethesda hebben we met de ketenpartners gekeken of we dit kunnen opvangen of niet. Wij zijn in staat om patiënten op tijd aan te bieden aan andere ziekenhuizen. Maar ideaal is het niet. Ik had het liever anders gezien."