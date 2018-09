'Het hoofdveld ziet er meer uit als een beachvolleybalveld dan een voetbalveld'

VOETBAL - De droge zomer heeft voor veel problemen bij verschillende voetbalclubs gezorgd. Bij VV Gieterveen kan voorlopig nog niet op het hoofdveld worden gespeeld.

"Van de zijkant lijkt het nog wel wat", zegt wedstrijdsecreataris Stefan van der Veen. "Maar als je op het veld staat, dan zie je dat er hele plekken zonder gras zijn. Het lijkt meer op een beachvolleybalveld dan op een voetbalveld."Komend weekend begint het nieuwe voetbalseizoen. Voor Gieterveen is het geen optie om op het hoofdveld te spelen. "Doen we dat, dan hebben we daar het hele jaar last van", zegt Van der Veen. Gelukkig is de club gezegend met goede vrijwilligers. "Die hebben ervoor gezorgd dat het bijveld er prachtig bij ligt. Daar gaan we de komende weken op spelen."VV Gieterveen heeft de afgelopen jaren pech met het hoofdveld. Vorig seizoen werd het veld in opdracht van de gemeente vervangen, maar daarbij zijn fouten gemaakt. Daarom is het afgelopen zomer opnieuw ingezaaid. "Dat was wat aan de late kant", vindt de wedstrijdsecretaris. "Vervolgens kwam er die droge zomer overheen."Voorlopig hoopt Van der Veen dat het weer de komende tijd nog meezit. "Dan kan het gras aangroeien. Als club kunnen we verder weinig doen. Dat ligt bij de partij die de gemeente hiervoor heeft ingeschakeld."