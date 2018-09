Deel dit artikel:













Brand in kamer GGZ-terrein Assen Brand op het GGZ-terrein in Assen (foto: Persbureau Meter)

Op het GGZ-terrein aan de Dennenweg in Assen is vanavond brand uitgebroken. Het vuur ontstond in een van de kamers. De bewoner is aangehouden.

De brandweer had het vuur snel onder controle. De brand bleef beperkt tot de kamer. De bewoner had rook binnengekregen en werd door ambulancepersoneel nagekeken. Daarna werd hij door de politie aangehouden en moest hij mee naar het bureau.