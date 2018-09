Investering in Tamboer: niet nog meer konijnen uit hoge hoed

De gemeenteraad van Hoogeveen gaat akkoord met een investering van 2,2 miljoen euro aan achterstallig onderhoud in theater De Tamboer. De raad vindt het theater een belangrijke voorziening voor de toekomst en beschouwt de investering als 'een moetje', zoals VVD-raadslid Debbie Bruijn-van den Berg het formuleert.

Volgens Bruijn zou 'nee' zeggen de doorontwikkeling van De Tamboer in de weg staan. Ook voor de andere partijen is de steun 'een logische stap voor de toekomst', zoals Aron Sieders van Gemeentebelangen het noemt. "Als je het niet doet, wat verlies je dan?", stelt Koen Meesters zichzelf de vraag. "En dan is de keuze snel gemaakt."Theater De Tamboer kondigde in juli aan extra investeringen nodig te hebben. Licht- en geluidsinstallaties zijn aan vervanging toe, net als theaterdoeken. In sommige doeken zitten scheuren. Volgens wethouder Eric Giethoorn heeft het theater jarenlang met een te krap budget moeten doen, waardoor het achterstallig onderhoud is ontstaan.Toch waarschuwt de raad dat deze nieuwe miljoeneninvesteringen 'duurzaam moet zijn' (Jutta van den Oord, SP). Want er staat tenslotte een grote verbouwing aan te komen, waar in elk geval de bibliotheek en ook muziekcentrum Scala en het poppodium zich aansluiten. Van den Oord: "We willen niet dat er dan weer onverwachte konijnen uit de hoge hoed komen."Meest terughoudend is de SGP. Steunfractielid Goos Engels wil dat er eerst een onderhouds- en bedrijfsplan van de nieuwe organisatie in De Tamboer komt, voordat hij zijn steun uitspreekt. Engels: "Nieuwe tekorten lijken eraan te komen, want de bezoekcijfers dalen."