Nieuw op TV Drenthe: Nieuwe Oogst Agrarisch Journaal

Van melkveehouderijen tot blauwe bessen. TV Drenthe gaat elke vrijdag om 12.00 uur in samenwerking met Nieuwe Oogst TV een nieuw programma uitzenden: Nieuwe Oogst Agrarisch Journaal.

Het agrarisch journaal is een bulletin van ongeveer tien minuten met nieuwsitems en reportages vanuit de agrarische sector. Het journaal wordt afgesloten met het agrarische weerbericht."Eigenlijk behandelen we alle onderwerpen in de agrarische sector", vertelt samensteller Arie Meijer van Nieuwe Oogst TV. "Voor TV Drenthe zoeken we iets meer onderwerpen in Drenthe uit. Maar daarnaast zijn er ook agrarische onderwerpen uit andere regio's te zien."Tot nu toe was Nieuwe Oogst TV alleen online te zien. Hoofdredacteur/uitgever Patrick Bramer van Nieuwe Oogst is verheugd met de samenwerking. "Via RTV Drenthe krijgt Nieuwe Oogst een groter podium en kunnen we boeren en tuinders nog beter bedienen. Vanuit de luie stoel zijn onze reportages te bekijken. Daarnaast bereiken we met deze samenwerking ook het brede publiek dat interesse heeft in de land- en tuinbouw."Ook eindredacteur Martin van der Veen van RTV Drenthe ziet de meerwaarde van een agrarisch journaal. "Drenthe is per slot van rekening ook een plattelandsprovincie, dus als TV Drenthe één keer per week in samenwerking met Nieuwe Oogst een agrarisch journaal kan uitzenden is dat een goede zaak. We willen boeren en tuinders en ander geïnteresseerden hierin graag tegemoet komen."Het Nieuwe Oogst Agrarisch Journaal wordt iedere vrijdag om 12 uur uitgezonden op TV Drenthe. Daarnaast wordt het programma op zondag enkele keren herhaald. Nieuwe Oogst is de nieuwsbron voor boeren en tuinders in Nederland. Het medium informeert boeren, tuinders en vakgenoten over nieuws en ontwikkelingen in alle agrarische sectoren en regio’s via de website, app, krant en sociale media.