Politiek geschrokken door 'tenenkrommend' rapport beschermde woonvorm Wijster

De politiek in Drenthe reageert geschrokken op het nieuws dat gevoelige informatie over particuliere zorginstelling De Brink-Akker in Wijster is uitgelekt. Ze betreuren de fout van de gemeente, maar zijn wel blij dat de informatie uit het rapport aan het licht komt.

René Spekschate van de VVD in de gemeente Tynaarlo: "Het is goed dat het college transparant wil zijn, maar zij slaat nu volledig de plank mis. Dat dit soort gevoelige informatie zomaar gepubliceerd is, kan wel een procedurefout zijn, maar hier gaan we het college opnieuw mee confronteren." De oppositiepartij vroeg al eerder, in augustus, om opheldering aan het college over de situatie bij de zorginstelling.Ook in de gemeente Midden-Drenthe, waar de zorginstelling is gevestigd, was het rapport nog niet bij de fracties bekend. Politici hopen dat het onderwerp niet in de doofpot terechtkomt. Ze maken zich vooral zorgen om de instelling en haar cliënten. "Wat ik gelezen heb, is tenenkrommend. Ik ben blij dat er kwaliteitsonderzoek wordt gedaan, maar er moet zo spoedig mogelijk actie worden ondernomen", reageert Henk Heideveld van de ChristenUnie.Harma van der Roest van D66 Midden-Drenthe wil het onderwerp 'toezicht en handhaving wonen' in de gemeentelijke politiek onder de aandacht brengen. Ze kondigt aan schriftelijke vragen te gaan stellen. "Gedoogsituaties zoals we die kennen uit het verleden moeten we niet accepteren. D66 wil graag weten welke stappen de gemeente heeft gezet en hoe zij haar verantwoordelijkheid hierin heeft genomen."Heideveld constateert dat er in het rapport dingen staan die niet meer van deze tijd zijn. De ChristenUnie wil ook graag naar andere instellingen in de gemeente kijken. "Dergelijke onderzoeken terugkoppelen is goed, maar zo gedetailleerd publiceren, ik denk niet dat cliënten daar beter van worden."