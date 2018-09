Deel dit artikel:













Zwembaden Borger-Odoorn verder in één organisatie Zwembad De Zwaoi gaat samen met de Leewal en de Buiner Streng (foto: archief RTV Drenthe)

De drie zwembaden in de gemeente Borger-Odoorn gaan per 1 januari gezamenlijk verder in één organisatie. Dat heeft de gemeenteraad besloten. Het gaat om de Leewal, de Buiner Streng en de Zwaoi.

Geschreven door Steven Stegen

Het is nog onduidelijk in welke juridische vorm de nieuwe organisatie wordt gegoten. Daarover valt in november een besluit. De reden daarvoor is dat nog duidelijk moet worden welke regels er bijvoorbeeld op het gebied van btw gaan gelden. “We moeten eerst afwachten wat het kabinet daar op Prinsjesdag over gaat melden”, aldus wethouder Niek Wind.



Tien jaar

Met het besluit is het voortbestaan van de zwembaden in Exloo, Nieuw-Buinen en Valthermond in elk geval voor de komende tien jaar gegarandeerd. Een aantal fracties, zoals de PvdA en GroenLinks, heeft wel zorgen over de inzet van vrijwilligers. “Dat is een kwetsbaar punt”, aldus GroenLinks raadslid Pieter de Groot, die zich ook afvraagt wat de gevolgen zullen zijn van de geplande tariefsverhoging van tien procent.



De ChristenUnie is het meest kritisch over het plan. “Het is geen toekomstbestendig plan”, zei raadslid Erik Braam. Toch stemde ook die partij uiteindelijk in. “Want verder uitstel van de besluitvorming zou nog slechter zijn.” Gemeentebelangen spreekt van een goed plan en noemt de zwembaden van groot belang voor de bevolking. De PvdA stemde tegen, de partij is bang dat de gemeente in de toekomst met financiële tegenvallers te maken krijgt in de exploitatie van de baden.



De gemeente Borger-Odoorn draagt jaarlijks 520.000 euro bij aan de exploitatie. Ook wordt er geïnvesteerd in het duurzamer maken van de drie zwembaden.