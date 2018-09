Emmen trapt cultureel seizoen af met Stadsbbq

Luisteren naar muziek en tegelijkertijd een stukje vlees eten? Dat kan komend weekend in het Rensenpark in Emmen. Daar wordt als aftrap voor het culturele seizoen de Uitmarkt Stadsbbq edition gehouden.

Vroeger werden de Uitmarkt en de Stadsbarbecue apart gehouden in hetzelfde weekend, maar met ingang van dit jaar hebben ze de krachten gebundeld. "De opbouw is in volle gang en we gaan er een mooi feest van maken", zegt Jannet Westebring van de organisatie. "Het loopt vlekkeloos en de samenwerking gaat goed.Vandaag zetten we de puntjes op de i."Er zijn komend weekend meer dan 125 acts in het oude dierenpark, vertelt Westebring. "Dat begint vanavond om half zes met lokale bands. Morgen hebben we mooie namen op het hoofdpodium, zoals Gerard Ekdom en Tangarine. We hebben van alles wat, verspreid over drie podia. Maar we hebben ook een kinderplein en een culturele markt. Er is voor iedereen wat, van 5 tot 85."De stadsbarbecue is op een apart plein in het dierenpark. "Daar kun je al vlees kopen vanaf één euro, of marshmallows en dan kun je zelf barbecuen en lekker hangen", aldus Westebring.