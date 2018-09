Deel dit artikel:













OM vraagt rechter om verbod No Surrender OM wil verbod op No Surrender (foto: RTV Drenthe)

Het Openbaar Ministerie (OM) is naar de rechter gestapt om motorclub No Surrender te verbieden. Het verzoek is ingediend bij de rechter in Assen, omdat in Emmen een van de weinige officiële afdelingen van No Surrender zit.





Het OM vindt de motorclubs een bedreiging voor de openbare orde. Bestuursleden van No Surrender zijn volgens het OM structureel betrokken bij criminele activiteiten waaronder drugshandel, mishandeling, intimidatie en afpersing.



No Surrender werd in 2013 opgericht door Klaas Otto. In januari 2014 sloot Henk Kuipers uit Emmen zich bij de motorclub aan. Hij was vier jaar lang het gezicht van No Surrender. Kuipers zit sinds december vorig jaar vast. Hij wordt onder meer verdacht van het leiding geven aan een criminele organisatie en afpersing. In juli maakte hij bekend No Surrender te hebben verlaten.



