Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Aanvraag Formule 1-licentie voor Zandvoort laat op zich wachten Assen loopt voor op Zandvoort op weg naar een mogelijke Formule 1-race. (foto: RTV Drenthe)

FORMULE 1 – Het circuit van Zandvoort heeft nog altijd geen licentie aangevraagd voor de Formule 1. Dat bevestigen meerdere bronnen. Directeur Van Overdijk laat via een schriftelijke reactie weten dat hij niet wil reageren.

Geschreven door Karin Mulder

Het TT Circuit heeft die keuring in januari al laten uitvoeren. Voor de organisatie van een Formule 1 Grand Prix heeft een circuit een zogenaamde Grade 1 status nodig. De wereldautosportbond FIA beslist hierover. Zowel Zandvoort als Assen hebben nu een Grade 2 status. Als Assen de geadviseerde aanpassingen van de FIA doorvoert heeft het automatisch een Grade 1 status.



Aanpassingen

Al eerder werd bekend dat het circuit daarvoor voor enkele miljoenen aangepast moet worden. Ter hoogte van de Stekkenwal moet een lang recht stuk van minimaal 800 meter komen, zodat de coureurs de DRS, een soort turbo, kunnen inschakelen. Ook wordt er nagedacht over een verbreding van de Geert Timmerbocht. Verder zal het circuit enkele veiligheidsaanpassingen moeten doen, zoals het aanbrengen van extra kerbstones en vangrails.



“Die aanpassingen worden uiteraard pas uitgevoerd als we een Grand Prix toegewezen krijgen”, laat Jos Vaessen weten. Hij is de voorzitter van de Netherlands Grand Prix Foundation die de organisatie op zich neemt, mocht Assen worden uitverkoren.



Keuring na MXGP

“Als al het zand van de strijd om de wereldtitel motorcross van het TT Circuit is verdwenen, ontvangen wij de mensen van de FOM (het management van de Formule 1). Want na de technische keuring van het circuit door de FIA komen zij de andere faciliteiten beoordelen.”