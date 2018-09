Deel dit artikel:













Politie pakt veroordeelde mensenhandelaar uit Assen op [update] De man werd gevonden op Curaçao (foto: archief RTV Drenthe)

Op Curaçao heeft de politie een voormalig inwoner van Assen aangehouden. De 41-jarige man is veroordeeld tot ruim vijf jaar cel voor mensenhandel.

Na zijn veroordeling, ongeveer een jaar geleden, verdween de man. De politie in Assen heeft op meerdere plekken in de Drentse hoofdstad en ook in andere plaatsen naar de man gezocht. Toen duidelijk was dat hij op Curaçao zat, heeft een speciaal zoekteam van de politie - het Fugitive Active Search Team (FASTNL) - hem daar aangehouden.



De man wordt naar Nederland gebracht en moet hier alsnog zijn straf uitzitten. Het gaat in totaal om 1881 dagen.