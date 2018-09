Deel dit artikel:













'Jeugd Klazienaveen heeft weinig respect voor Zustermonument' Het Zustermonument, zoals het eruit hoort te zien (foto: Jan Gerfen)

"Het begint gewoon weer opnieuw", verzucht Jan Gerfen. Afgelopen zomer is het Zustermonument bij de katholieke kerk in Klazienaveen helemaal schoongemaakt en opgeknapt. Nu wordt er elke dag weer rommel achtergelaten.

Gerfen van belangenorganisatie Erkend Overlegpartner (EOP) Klazienaveen wordt er moedeloos van. "Het is echt niet normaal. De jeugd heeft weinig respect voor een monument", zegt hij.



Peuken en blikjes

Er liggen vaak blikjes en sigarettenpeuken. Het monument ter nagedachtenis aan de laatste drie kloosterzusters uit het dorp wordt als hangplek gebruikt. Gerfen gaat elke dagen even kijken en opruimen.



"Gisteravond werd ik gebeld door een 93-jarige vrouw die zei dat er weer jongeren zaten. Ik trof weer blikjes aan en jongeren met een grote mond. Ik ben met ze in gesprek gegaan en heb ze uitgelegd waar het monument voor staat. Toen toonden een paar jongeren wel begrip. Zij hebben de blikjes opgeruimd."



Eigen hangplek

Op de vraag waarom ze steeds rondhangen bij het monument kreeg Gerfen de wedervraag: "Waar moeten wij dan naartoe?". De jongeren worden naar eigen zeggen overal weggestuurd. Gerfen: "Ze zeiden dat ze graag een eigen hangplek willen. Ik ga vandaag met de gemeente in gesprek om te kijken of we wat kunnen regelen."



Maar Jan Gerfen gaat vandaag voor de zekerheid ook nog weer met zijn prikstok naar het monument.