Aannemer: Verzakkingen door werkzaamheden bijna onmogelijk

Aannemer Koen Meijer kan zich nauwelijks voorstellen dat de verzakkingen in Roden zijn veroorzaakt door de rioleringswerkzaamheden die het bedrijf heeft uitgevoerd.

In de Oudgenoegstraat zijn twee woningen verzakt. In de wijk wordt gezegd dat rioleringswerkzaamheden de oorzaak zijn."Normaal gesproken is dat onmogelijk", zegt Meijer. "De werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd vonden op tenminste 65 meter afstand van de verzakte woningen plaats.""Bovendien werken wij volgens een door de gemeente voorgeschreven bestek. Daarin staat tot in detail beschreven hoe het werk uitgevoerd moet worden. Wij voeren dat uit. Ons werk wordt ook elke dag gecontroleerd."Toch wil Meijer niets uitsluiten. "Het is goed dat er een onderzoek komt naar de oorzaak, want dit moet natuurlijk opgelost worden, dat is het belangrijkste."