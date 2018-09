Zoek het uit! - Hoeveel hunebedden waren er oorspronkelijk in Drenthe?

Hunebedden zijn oorspronkelijk grafkamers uit de oertijd, dus duizenden jaren oud. Maar hoeveel hunebedden zijn er eigenlijk in Drenthe? En hoeveel waren dat er oorspronkelijk? Joop Suelmann uit Pesse vroeg zich dat af, en stuurde zijn vraag in naar de Zoek het uit!-redactie.

Volgens het Hunebedcentrum in Borger zijn er op dit moment nog 52 hunebedden te vinden in Drenthe, en één in Groningen. Op zeker dertig plaatsen zijn er sporen van hunebedden gevonden, maar zijn de grote stenen zelf verdwenen.Oorspronkelijk zouden er tenminste 88 hunebedden zijn geweest in Nederland. Er zijn vermoedens dat dit er wel eens meer dan honderd zouden kunnen zijn. De grootste concentratie hunebedden lag, en ligt, op de Hondsrug , met Borger en Emmen als opvallend middelpunt.De hunebedden zijn gebouwd door de boeren van de zogeheten Trechterbekercultuur (tussen ruwweg 4000 en 2700 v.Chr.). Op de plekken waar stenen te vinden waren, bouwden ze hunebedden op hogere plaatsen in het landschap. Op de Hondsrug liggen de meeste hunebedden, omdat dit gebied hoger ligt en stenen daardoor makkelijker te verzamelen waren.De Drentse hunebedden waren de afgelopen maanden weer in het nieuws, omdat er sinds kort verbodsbordjes bij het hunebed in Borger staan. Het grootste hunebed mag namelijk niet meer beklommen worden, om te voorkomen dat er schade ontstaat aan het eeuwenoude grafmonument, en voor de veiligheid van de toeristen.Met onze rubriek 'Zoek het uit!' willen we door jullie aan het werk gezet worden. Wij gaan aan de slag met de door jou ingestuurde vragen. Heb jij ook een vraag over je woonplaats, regio of iets anders dat te maken heeft met Drenthe? Stel je vraag!