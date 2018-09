Live: Vesperweg Klazienaveen wint straatbarbecue RTV Drenthe

Luid gegil en gejuich in Klazienaveen, want de Vesperweg heeft de straatbarbecue gewonnen van RTV Drenthe. Toen dat even na 11 uur bekendgemaakt werd, konden de bewoners hun geluk niet op.

Daarmee is de Vesperweg uitgeroepen tot 'de leukste straat van Drenthe'. RTV Drenthe houdt er vanavond een geheel verzorgde barbecue voor de hele straat. De buurtbarbecue is een actie naar aanleiding van de start van de nieuwe radioprogrammering van RTV Drenthe.De afgelopen week kon iedereen stemmen op de acht genomineerde straten. Daarbij kwamen de Okster in Roden en de Vesperweg als finalisten in de bus. In totaal waren er 2.000 keer stemmen, waarvan 280 op de straat in Roden en 580 op Klazienaveen.Vanaf 15.00 uur is Arnold Jeuring live te horen vanuit de winnende straat. Ook de andere drie DJ's zullen daar zijn. Het feest is van 15.00 tot 18.00 uur live te volgen op rtvdrenthe.nl en tot 17.00 uur op dag-tv.Kijk hier voor livebeelden uit de winnende straat in KlazienaveenOp Radio Drenthe zijn in het vervolg regelmatig 'dikke priezen' te winnen. Soms is er één winnaar, maar er zijn ook prijzen waarbij een hele buurt profiteert.