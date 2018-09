Overvaller Etos Hoogeveen na jaar opgepakt

Ruim een jaar na de overval op drogisterij Etos aan de Hoofdstraat in Hoogeveen heeft de politie twee jongens van 17 en 18 jaar uit die plaats opgepakt. De oudste heeft bekend dat hij de overvaller was.

De andere jongen was niet bij de overval, maar verrichtte volgens de politie wel hand- en spandiensten.De overval werd op de ochtend van 1 juli vorig jaar gepleegd. De dader bedreigde een medewerkster met een mes en ging er met geld vandoor. Hoeveel is niet bekendgemaakt.Begin dit jaar liet de politie camerabeelden uit de winkel zien in het tv-programma Opsporing Verzocht . Dat leverde goede tips op.De twee zijn begin deze week aangehouden. Ze zitten nog vast.