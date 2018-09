Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Corsogroepen leggen laatste hand aan kale wagens in Frederiksoord Laatste hand wordt gelegd aan de corsowagens in Frederiksoord. (Foto: RTV Drenthe/Jasmijn Wijnbergen) De wagens worden versierd met bloemen (foto: RTV Drenthe/Robbert Oosting) Hard aan de slag. (foto: RTV Drenthe/Jasmijn Wijnbergen) Klaar om de tent in te gaan. (foto: RTV Drenthe/Jasmijn Wijnbergen) De dalia's staan al klaar. (foto: RTV Drenthe/Jasmijn Wijnbergen)

In alle vroegte werden de wagens voor het bloemencorso in Frederiksoord vanochtend opgehaald door een politiewagen en vervolgens geëscorteerd naar de grote tent aan de Majoor van Swietenlaan.

Geschreven door Jasmijn Wijnbergen



In de tent staat de koffie klaar en wordt een grote slagroomtaart aangesneden. Het is feest. Na maanden zwoegen, mogen de corsowagens eindelijk de grote tent in zodat de bouwers de laatste hand eraan kunnen leggen.



Genieten

"Het is altijd genieten als je 's morgens de creaties ziet", zegt corsovoorzitter Ronald Visser. "Als dan iedereen hier naar toekomt, de wagens in de tent zet, dan denk ik: het gaat weer helemaal goed komen."



Eén voor één rijden de wagens naar binnen, naar hún aangewezen plek. Het is passen en meten, maar het past allemaal. Zodra de wagens binnen staan, wordt de koffie weggezet en gaan de corsogroepen aan het werk.



Visser: "De Maatschappij van Weldadigheid bestaat dit jaar 200 jaar. Dus het hele corso staat in het teken van de Koloniën van Weldadigheid. Andere jaren hebben we wel een thema, dan mag iedereen er wat omheen bedenken. " Het thema van dit jaar was volgens de corsovoorzitter een uitdaging voor de bouwers.



Jaarlijks uitje

Riet van der Hooft staat samen met haar corsogroep de Moesberg bladeren op hun wagen te prikken. "Het is een jaarlijkse uitje voor ons", vertelt ze met een grote lach op haar gezicht. Al ruim tien jaar doet ze mee, maar niet aan de voorbereidingen. "Ik ben er voor de versieringen", grinnikt ze.



Achterop de wagen van de Moesberg staat een molen. "Het is de Moulin Rouge! Dat zie je hé?", lacht Van der Hooft. Twee grote benen steken uit. "Dat staat voor het oudste beroep van de wereld." Vrolijk gaat de groep weer verder met het versieren van de wagen.



Het verleden in het heden

Het corso hoort bij Frederiksoord, vindt Vincent de Lange van corsogroep De Handige Handjes. De groep koos ervoor om het verleden in het heden weer te geven en andersom. "De fotocamera achterop maakt een foto van het verleden of het heden en die laten wij weer terugkomen op het fotorolletje", vertelt De Lange.



Sinds mei werkte zijn corsogroep aan het ontwerp en dat is soms best intensief. "Als je pech hebt, dan zie je soms een keer een nacht je bed niet", lacht hij. Maar ook dat is het corso in Frederiksoord.



Kale creaties

De twaalf kale creaties worden 's middags voorzien van ruim één miljoen dahlia's. "Alleen de gele en witte dalhia's zijn schaars, daarvoor moeten de deelnemers maar even creatief zijn", vertelt Visser. Nog de hele dag zullen de groepen daarmee bezigzijn. “Het is een hele klus, maar het komt altijd goed”, lacht Van der Hooft.



Morgenochtend moeten alle wagens klaar zijn voor de 58ste bloemencorso van Frederiksoord. De eerste optocht begint morgenmiddag om 13.30 uur. 's Avonds volgt de tweede.