Schoolbusjes laten honderden kinderen staan

Leerlingen die te laat op school komen of zelfs tevergeefs wachten op een schoolbus. Kwetsbare kinderen met een rugzakje die steeds weer een andere chauffeur voor zich krijgen. In de eerste schoolweek zijn er honderden klachten binnengekomen over het leerlingenvervoer in Drenthe.

Connexxion Taxi Services doet het vervoer in Noord- en Midden-Drenthe (Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo), De Vier Gewesten verzorgt het vervoer in Zuidwest- en Zuidoost-Drenthe (Hoogeveen, Meppel, Westerveld, De Wolden, Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen).

Twee bedrijven zijn in de provincie verantwoordelijk voor het halen en brengen van de kinderen, Connexxion Taxi Services en De Vier Gewesten BV. Met name over Connexxion zijn veel klachten. Bij Publiek Vervoer Drenthe en Groningen en de gemeenten kwamen tussen 200 en 300 klachten binnen."Dit vinden wij ontzettend vervelend", zegt wethouder Bas Luinge van gemeente Aa en Hunze. "Het gaat hier om kinderen met een rugzakje, die behoefte hebben aan continuïteit. Elke klacht is daarom een teveel."Ook de gemeente Assen spreekt van een "onwenselijke situatie". Daar kwamen 15 klachten binnen van ouders. Woordvoerder Martin de Bruin: "Het is zelfs voorgekomen dat onderwijzend personeel kinderen naar huis heeft moeten brengen."Publiek Vervoer Drenthe en Groningen is de verantwoordelijke organisatie. Directeur Jan Bos zegt dat er opstartproblemen zijn aan het begin van een nieuw schooljaar. "Er gaan inderdaad dingen fout. Elk jaar is het de eerste week lastig om alles goed aangelijnd te krijgen. Dit jaar is het extra moeilijk, omdat er nieuwe vervoersbedrijven op nieuwe regio's zitten. Ook kloppen de gegevens van sommige kinderen niet en waren er deze week nog nieuwe aanmeldingen. Daardoor is nog niet alles rond."Bos: "Er zijn 200 tot 300 meldingen op 5500 ritten. In totaal vind ik dat het meevalt, maar het blijft gaan om kwetsbare kinderen. Dat moet gewoon opgelost worden."Vervoersbedrijf Connexxion heeft tegenover RTV Drenthe nog niet gereageerd.Voor de gemeentes is het aantal klachten reden om actie te ondernemen. Luinge: "Vandaag sturen we een pittige brief naar de directie van Publiek Vervoer Groningen en Drenthe. We overwegen ook om contact te zoeken met andere gemeenten om verdere stappen te ondernemen." Welke stappen dat zijn kan Luinge nog niet zeggen. "Zoals het nu gaat kan het echt niet. We zitten er bovenop."