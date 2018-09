Schrijvers over feit, fictie en Vermaning: 'Het is hem gelukt in zichzelf te geloven'

"Hij maakte van zichzelf een beetje een karikatuur. Zoals de goede middenstander dat doet en zichzelf kan presenteren." Dat zegt Jan Veldman, schrijver van de voorstelling De Affaire Vermaning die gisteravond in première ging.

De PeerGrouP pakt er de komende weken mee uit op een weiland in Hoogersmilde. De rol van Vermaning, Nederlands beroemdste amateur-archeoloog, wordt gespeeld door acteur Mads Wittermans, bekend van onder meer de serie Penoza."Vermaning kwam uit een traditie van handelslui, verkopers. Mijn ingang voor Tjerk Vermaning was, met een moeilijke term, cognitieve dissonantie. Zo overtuigd zijn van iets dat eigenlijk niet klopt, maar toch alleen maar bewijzen zoeken dat het waar is", legt Veldman uit. "Het is hem wel gelukt in zichzelf te geloven en ook zodanig dat hij mensen in dat geloof meekreeg. Als een echte messias."Antwoord op de vele vragen, die er nog steeds zijn rondom de vondsten van Vermaning heeft Veldman niet. "Een theatervoorstelling gaat er niet over."Anja Schuring uit Assen is mede-schrijver van het boek De Zaak Vermaning, dat ze samen schreef met archeoloog Wijnand van der Sande. Het boek kwam tegelijk uit met de gelijknamige tentoonstelling in het Drents Museum in Assen.Schuring, naar eigen zeggen niet geïnteresseerd in archeologie, moest zich voor het boek aan de historische feiten houden. Ze is niet jaloers op Veldman, die een voorstelling schreef. "De werkelijkheid is altijd mooier dan wat je erover bedenkt."Maar ook Schuring geeft geen uitsluitsel over de speculaties rondom Vermaning: "De tragiek van Vermaning is dat 95 procent van wat hij gevonden heeft goed spul was. Authentiek. Echt. Oud. Met de overige 5 procent heeft hij zijn hand overspeeld."