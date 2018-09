Deel dit artikel:













Muzieklijst Harry's Blues zondag 9 september 2018

De namen Duane en Betts doen onvermijdelijk aan de Allman Brothers denken. De legendarisch band uit het zuiden van Amerika met de broers Duane en Greg Allman in gitarist Dicky Betts. In 2014 deden ze hun laatste optreden. Duane Allman overleed in 1971 door een motorongeluk. Bijna een jaar later Barry Oakley, ook door een motorongeluk. In 2017 overleden zowel Greg Allman als Butch Trucks. De enige nog levende Allman is gitarist Dicky Betts. Zijn zoon volgt het pad van zijn vader met echte zuidelijke gitaarmuziek. Sketches of American music is zijn eerste album. Ook andere ‘junior’s’ volgden in de voetsporen van hun familie. Zowel Devon, zoon van Duane Allman, als Derek Trucks (neef van Butch) zijn actief in de muziek.