Ondernemen in Drenthe: Koers nu 'hofleverancier'

Feest bij het bedrijf KKS, beter bekend als Koers, uit Bovensmilde. Bij de viering van het honderdjarig bestaan hebben ze uit handen van commissaris van de koning Jetta Klijnsma het predicaat 'hofleverancier' gekregen.

In Drenthe hebben naast KKS zeven andere bedrijven het predicaat 'hofleverancier': Kluin Optiek in Meppel, Vossebelt precisiebewerking in Emmen, bouwmaterialenhandel ‘Concordia’ in Meppel, de Hoogeveense uitgeverij !Pet, bakkerij Ten Napel in Klazienaveen, kookwinkel Jan van Peer in Emmen en Greving Optiek. De koning kent het recht toe om het koninklijk wapen te voeren met de toevoeging "Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier". Het is bedoeld voor kleine en middelgrote ondernemingen die een belangrijke plaats innemen in hun regio. De onderneming moet daarnaast minstens honderd jaar bestaan en van onbesproken gedrag zijn. Het predicaat hofleverancier werd in 1815 ingevoerd door Koning Willem I.

Koers doet in bouwstoffen en ontwikkelt daarnaast zelf machines om grondstoffen als puin te recyclen. De afgelopen jaren hebben ze een methode ontwikkeld om verharde waterdoorlatende fietspaden aan te leggen van afval. Met de titel 'hofleverancier' zijn ze enorm blij volgens Klaas Koers, één van de drie directeuren. "Dit is geweldig. Een mooie kroon op ons werk."KKS is het achtste bedrijf in Drenthe dat het predicaat krijgt.Koers is te gast in 'Ondernemen in Drenthe'. Het programma komt vandaag ook vanuit Bovensmilde. Vanaf nu heeft het bedrijf het recht om het koninklijke wapen te gebruiken.Greenwall in Beilen legt groene geluidsschermen aan voor klanten in vooral Nederland. Het zijn schermen die geluid tegen houden met hulp van klimop. Erik Muggen van Greenwall was op zoek naar kapitaal voor de verhuizing van vier verschillende locaties van het bedrijf in Beilen naar één nieuwe locatie. Daarvoor heeft hij kapitaal nodig. Via het MKB Fonds Drenthe is een deel opgehaald. De rest komt uit een crowdfundingsactie. Binnen een kwartier had Muggen 175.000 euro binnen.Johan Massier is bedrijfscoach. Hij is onder andere actief binnen de Drentse Ondernemersfabriek. Dat is een broedplaats voor startende ondernemers. Ze krijgen hulp bij het verder ontwikkelen van hun bedrijf. Massier helpt de jonge ondernemers om zichzelf goed te kunnen verkopen. "We zijn in Drenthe nogal eens te bescheiden. Dat probeer ik eraf te halen. Maar het komt ook voor dat een jonge ondernemer te zeker is van zijn zaak, waardoor het opdrachtgevers afschrikt. Ook dat moet dan anders."'Ondernemen in Drenthe' is vanaf vandaag weer op vrijdag te zien op TV Drenthe na het regionale nieuws. En anders online.