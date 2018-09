Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Drentse huisartsen: Kindergeneeskunde Treant nu sluiten is onacceptabel Het Bethesdaziekenhuis in Hoogeveen (foto: Treant Zorggroep)

De huisartsen in Drenthe noemen de op aanstaande sluiting van de klinische kindergeneeskunde en klinische verloskunde in de ziekenhuizen in Hoogeveen en Stadskanaal onacceptabel. De Treant Zorggroep heeft besloten de afdelingen te sluiten, vooral vanwege een tekort aan kinderartsen. Treant wil deze zorg in Emmen concentreren.

Geschreven door Steven Stegen

Voor Treant is dat besluit definitief. Volgens Huisartsenzorg Drenthe (HZD) kan zo'n verstrekkend definitief besluit pas genomen worden als er een breed gedragen visie ligt van alle betrokkenen op de toekomst van de zorg in de regio. Daarover wordt op dit moment volop gesproken binnen een zogeheten 'kerngroep', waarin de regionale ziekenhuizen, huisartsen en de zorgverzekeraars meepraten.



Ingrijpend besluit

De Drentse huisartsen roepen de Treant Zorggroep op om eerst de uitkomsten van de kerngroep af te wachten en de definitieve aard van het besluit te herzien. "Het gaat om een ingrijpend besluit en dat moet je nemen op basis van gedegen onderzoek en een breed gedragen toekomstvisie. Met een definitief besluit nu worden vele duizenden inwoners voorgoed uitgesloten van de nabijheid van zorg die we in Nederland zouden moeten willen handhaven. Dat is onacceptabel. Het gaat om wezenlijke onderdelen van de basiszorg van een ziekenhuis", zegt Ron Wissink van HZD.



Treant is niet van plan om op het besluit terug te komen, zo zegt woordvoerder Selma Hoekstra. "We kunnen gewoon niet langer wachten, vanwege het tekort aan artsen. Langer wachten brengt de veiligheid van de patiënten in gevaar."