Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Anice Das goed op haar plek bij de Noren: Al m'n spaargeld zit erin De Noorse schaatsselectie met links Jeremy Wotherspoon en rechts Anice Das (foto: Anice Das)

SCHAATSEN - "Liever een paar rondjes heel diep zitten dan heel veel rondjes halfhoog." Dat is het motto van viervoudig wereldkampioen sprint Jeremy Wotherspoon. De Canadees is bondscoach van de Noorse schaatsers en sinds drie maanden traint Anice Das uit Assen ook onder hem.

Geschreven door Karin Mulder

"Toen ik bij de Drentse selectie schaatste, keek ik al naar hem op tv en toen dacht ik al: jeetje, die is echt zo verschrikkelijk goed, wat een mooie techniek. Als ik nu tegen mensen zeg dat ik onder hem train, dan klinkt dat eigenlijk best wel gek", zegt Das.



Geldgebrek zorgt niet voor motivatieproblemen

Het is voor Das niet bepaald een vetpot. Ze moet alles zelf betalen. "Al m'n spaargeld is nu zo ongeveer wel op. Dus ik ben druk bezig met het zoeken van sponsors. Daarnaast verzorg ik presentaties om de winter door te komen. Ik moet zelf tickets regelen en zorgen dat ik met de Noorse bond afstem wat het kost."



Maar de 32-jarige schaatsster heeft er geen problemen mee. "Ik heb het er graag voor over, want schaatsen is m'n passie en geldgebrek zorgt bij mij niet voor een motivatieprobleem."