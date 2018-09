Rensenhut grote winnaar prijsvraag Rensenpark

Het Rensenpark in Emmen hoopt binnenkort een nieuw, mulitfunctioneel gebouw te verwelkomen. De Rensenhut moet een speciale plek worden voor exposities en kleinschalige optredens. De bedenker is de 23-jarige Rick Abelen.

De Rensenhut komt voort uit een prijsvraag. De Stichting Jaap en Aleid Rensen organiseerde een wedstrijd en riep mensen op om ideeën in te sturen op het gebied van kunst, cultuur en landschap die de ontwikkeling van het park zouden kunnen versterken. Het Rensenpark is gevestigd in de voormalige dierentuin in Emmen.Dorine Rensen is de dochter van Jaap en Aleid, het echtpaar dat jarenlang Dierenpark Emmen bestuurde, en is verbonden aan de stichting. Ze is blij met de uitkomst van de prijsvraag. "De vakjury heeft voor deze winnaar gekozen, omdat Rick Abelen met zijn visie heel goed aansluit bij wat de stichting graag wil en dat is dat het ontwerp recht doet aan het verleden en mogelijkheden biedt voor de toekomst."Er kwamen meer dan veertig inzendingen binnen. Een jury bestaande uit vier personen heeft de inzendingen beoordeeld en uit de inzendingen vijf nominaties gekozen. De genomineerden werden uitgenodigd om hun plannen toe te lichten voor de jury en ook om hun plannen op een poster te presenteren in het park.Ook werd er een tweede prijs en een publieksprijs uitgereikt. Die werd door een en dezelfde persoon gewonnen. "Jury en publiek zaten op een lijn en vonden dat het ontwerp van Esther Peters, een natuurspeelplaats, een mooie plek biedt voor kinderen om te kunnen spelen."Het is nog even afwachten of beide creaties ook daadwerkelijk in het Rensenpark komen. "Ik heb er toch wel een goed gevoel over", zegt Rensen. "De gemeente zegt in ieder geval enthousiast te zijn over de Rensenhut. De vervolgstap is nu dat wij als stichting met de prijswinnaars en de gemeente in gesprek gaan om de ideeën daadwerkelijk te realiseren."