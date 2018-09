D66 Meppel wil keuze vóór of tegen Pechtold: 'Zo gaat het niet'

Fractievoorzitter Jeannet Bos van D66 in Meppel wil een duidelijk standpunt van de partij in de affaire Pechtold die al dagen de gemoederen bezighoudt. "Staan we als partij achter hem of vinden we dat het nu klaar is, en dat hij weg moet? Want zo gaat het niet."

Bos baalt ervan dat ze als D66-politica aangesproken wordt op de verbroken liefdesaffaire van Pechtold met Anne Lok. Lok is het collega-duoraadslid dat opstapte 'vanwege een pijnlijk einde aan haar affectieve relatie met de partijleider'."Zo was ik gisteren druk in Meppel bezig met iets anders. Toen ze merkten dat ik D66-raadslid was, ging het ineens over de escapades van Pechtold. Daar heb ik geen zin in, om het daar de hele tijd over te hebben."Bos vindt dat een stukgelopen liefdesaffaire een privékwestie is, die helemaal niet in de publiciteit thuishoort. "Maar het is er volop en daar hebben we last van. Als we in de pers komen moet het gaan over de inhoud van D66 en over de politieke kwaliteiten van Pechtold, en niet over zijn andere kwaliteiten in privétijd."Bos zelf wil niet zeggen of ze vindt dat Pechtold moet opstappen: "Als er gestemd wordt, is dat het moment. Ik wil gewoon deze kwestie de wereld uit hebben, en graag zo snel mogelijk. Het zorgt voor verdeeldheid. Die discussie moet je stoppen."De Meppeler fractievoorzitter heeft inmiddels contact gehad met provinciaal D66-lijsttrekker Anry Kleine Deters over de kwestie. "Zij heeft maandag een gesprek met de landelijke communicatieafdeling van D66, vanwege de provinciale verkiezingen in maart, en zij brengt de boodschap over", zegt Bos.Kleine Deters wil zelf geen commentaar geven op de affaire Pechtold: "Ik richt me vooral op inhoudelijke positieve zaken."Voorzitter van D66 Drenthe Mark Sluiter noemt de kwestie 'een privézaak van Pechtold'. "Elk lid dat opstapt betreur ik. Dus ook het vertrek van Anne Lok als duoraadslid in Meppel. En als het een tragedie is voor haar, is dat jammer. Maar laten we het verder in het privédomein houden. Pechtold is een fantastische partijleider, en wat hij privé doet, is privé, ook al duikt iedereen er nu bovenop."Waarnemend regiovoorzitter Jan Top van D66 Zuidoost-Drenthe houdt het er voorlopig op dat het privé is. "Maar het is wel een hoop gerommel, die schade brengt. Maar wat de waarheid precies is, weten we niet."Voor Top staat de positie Pechtold vooralsnog niet ter discussie. "Niet door deze affaire. Dan moet er meer zijn. Bijvoorbeeld de beleidskeuze straks op Prinsjesdag en de inbreng van D66. Bovendien, er is geen koe zo bont, of er zit wel een vlekje aan."Remi Moes, fractievoorzitter van D66 in Assen, noemt de affaire rond de partijleider ook een privékwestie. Maar volgens de Assenaar is het wel wijs dat Pechtold nadenkt over wat goed is voor D66. "Hij is zelf iemand die altijd op inhoud bezig is, maar nu last heeft van een privésituatie. Daarom moet hij wel kritisch naar zichzelf kijken, zoals iedereen dat eens in de zoveel tijd zou moeten doen."Of Alexander Pechtold na al die jaren bij D66 'over zijn houdbaarheidsdatum is', vindt Moes 'suggestief'. "Dus daar zeg ik niks op. Hij heeft ons veel gebracht als partijleider en daar mogen we heel blij mee zijn. Ik ben op weg naar Papendal, waar allerlei raadsleden en wethouders van D66 uit het hele land naartoe gaan die actief zijn voor D66. Ik ben wel nieuwsgierig wat daar straks gezegd wordt. We zullen eens luisteren wat het oordeel is", besluit Moes.