Het allerlaatste Bikefestival Assen: Er zal vast een traantje vallen Komend weekend is het allerlaatste Bikefestival Assen (foto: RTV Drenthe)

MOUNTAINBIKEN - Nog één keer zetten ze alles op alles om er een succes van te maken. Paul Boer en Eddy Reynecke organiseren dit weekend voor de twaalfde en laatste keer het Bikefestival Assen rond de Baggelhuizerplas.

Geschreven door Karin Mulder

"Er zal ongetwijfeld een traantje vallen zondag, want na zo'n lange dag ben je zo emotioneel", zegt organisator Paul Boer. "Het is zo'n leuk feestje. En nou we hier staan heb ik er ook weer zoveel zin in. Maar het geeft me wel rust in de rest van het jaar, want het is gewoon teveel."



Te druk

Samen met z'n fietsmaat Eddy Reynecke kwam hij twaalf jaar geleden ontevreden terug van een bikefestival in België. Beide heren dachten: dat kunnen wij beter. Op het hoogtepunt deden er in Assen 1.100 deelnemers mee. Maar de belangstelling loopt terug en de mannen kunnen het niet langer combineren met hun andere werkzaamheden.



De opdracht is simpel; in 6 of 24 uur zo ver mogelijk fietsen. Dat kan solo of in estafettevorm.



Start zaterdag 14.00 uur

De start is zaterdag om 14.00 uur. Komend weekend gaan er 700 deelnemers van start.