Henk Jumelet (CDA) gaat voor tweede ronde

Henk Jumelet wil er weer voor gaan. De CDA-gedeputeerde stelt zich beschikbaar als lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen in maart. "Ik zit nog vol energie en wil me graag weer met hart en ziel inzetten voor Drenthe."

Henk Jumelet (56) die uit Erica komt, was in 2015 ook al lijsttrekker voor het CDA. Hij werd na de verkiezingen gedeputeerde met onder meer landbouw, natuur en sport in de portefeuille. Daarvoor was hij jarenlang wethouder van Emmen.Jumelet wil zich graag weer inzetten voor alle ontwikkelingen die op natuur en landbouwgebied spelen. "We moeten naar een toekomstbestendige landbouw. Op dat gebied moet er nog veel gebeuren, daar zet ik me graag voor in. We hebben in overleg, ook met natuurorganisaties in Drenthe, al veel bereikt. Ook voor de leefbaarheid van het platteland. Maar er moet nog veel gebeuren, ook als het gaat om breedband."Het CDA-bestuur Drenthe bespreekt de komende weken de kandidatenlijst voor de eerstvolgende Statenverkiezingen en beslist dan ook of Jumelet als kandidaat-lijsttrekker naar voren wordt geschoven. Gisteren werd al bekend dat huidig fractievoorzitter Riëtte Wollerich ermee stopt na deze periode.