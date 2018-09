Deel dit artikel:













Tennisster Arianne Hartono: Ik kon in Amerika niet gewoon over straat Tennisster Arianne Hartono: Ik kon in Amerika niet gewoon over straat (foto: RTV Drenthe)

TENNIS - Ze was afgelopen seizoen de allerbeste tennisster van alle universiteiten in Amerika. En daarmee is Arianne Hartono (22) uit Meppel de enige Nederlandse vrouw ooit die dat gepresteerd heeft.

Geschreven door Karin Mulder

"Die eerste week dat ik terugkwam in Oxford Mississippi werd ik overspoeld met interviews en fotoshoots. Ik kan niet over straat om even een rustig wandelingetje te maken. Ik werd steeds aangesproken door mensen die het allemaal hadden gezien. Als je zo'n prestatie levert staat dat gewoon buiten je", vertelt Hartono.



Als een Amerikaanse de titel van 'player of the year' wint krijgt ze een wildcard voor de US Open. Maar voor buitenlandse winnaressen gaat dat niet op. "Tja, dan stond ik hier niet, maar dan was ik in New York. Dat zou heel mooi zijn geweest, maar dan komen we er wel op een andere manier", zegt ze strijdvaardig.



Vier jaar lang studeerde Arianne Hartono psychologie in Oxford aan de Universiteit van Mississippi. Ze slaagde cum laude. Alles wat Hartono doet, doet ze met passie.



Profbestaan als tennisster opbouwen

Nu ze na vier jaar weer terug is in Meppel begint ze aan haar tweede tennisleven. Met de hulp van haar coach Jan Willem Koopman uit Steenwijk probeert ze een profbestaan als tennisster op te bouwen. En ondanks al haar successen in Amerika begint ze gewoon weer op nul. Zo speelde ze afgelopen weken future-toernooien in Oldenzaal en Haren. Een ontnuchterende ervaring.



"Ik werd in Amerika zo geprezen en dan word je hier eigenlijk weer keihard terug op je plek gezet. Ik wist ook dat dat zou gaan gebeuren. Maar als dit is wat ik wil doen, dan moet dat", relativeert Hartono.



Olympische Spelen en Grand Slams

De Olympische Spelen van 2020 in Tokio zijn haar doel. En natuurlijk wil Hartono graag Grand Slams spelen in de toekomst.. "Ik hoop dat ik daar over twee of drie jaar wel sta. Dat is wel heel ambitieus, maar je moet wel ambitie hebben natuurlijk", besluit Hartono.