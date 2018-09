Deel dit artikel:













Onderhoud Meerwegbrug Haren uitgesteld Geen werkzaamheden dit weekend aan de Meerwegbrug (foto: Google Maps)

De Meerwegbrug aan de Meerweg in Haren gaat zaterdag voor onderhoud nog niet op de schop. De rechter steekt daar een stokje voor. De provincie Groningen heeft in de voorbereiding de eigenaren van de nabijgelegen restaurants De Rietschans en strandpaviljoen Paterswoldsemeer niet betrokken. Dat had wel gemoeten.

De ondernemers stapten donderdag naar de rechtbank, zij vrezen omzetverlies als de brug er nu wordt uitgehaald. Beide restaurants zijn dan nagenoeg onbereikbaar en de gasten blijven weg, vrezen ze. Ook al wordt het verkeer omgeleid.



Liever in februari

Zij zien graag dat de klus aan de brug in februari plaats vindt. Dan is het voor hen een rustiger periode. De ondernemers hadden graag met de provincie om tafel gewild over alternatieven, maar dat is niet gebeurd. De rechter vindt dat de belangen van de restauranteigenaren niet zijn meegewogen en dat had wel gemoeten.



Op 19 september staat opnieuw een zitting in Groningen gepland. De provincie moet dat met een nieuwe voorbereiding komen waarin ook de belangen van de ondernemers zijn meegenomen.