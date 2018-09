Vrijbuiter Roden te ver weg voor Rotterdams Vervat

De Vrijbuiter in Roden is te ver weg voor de Rotterdamse kampeerspecialist Vervat.

Eerder werd bekend dat de overname zou vallen of staan met de huur van het pand, maar er blijken meer redenen te zijn. Ivo Richaers, oud-directeur van de Vrijbuiter, laat weten dat het een strategische keuze is geweest om Roden niet mee te nemen. '"Roden is ver weg van waar ze actief zijn." Zo kan het zwaartepunt niet in het Noorden van het land liggen, terwijl Vervat in Rotterdam zit.In augustus werd duidelijk dat de kampeerhal in Roden failliet is. Het personeel, zo'n driehonderd medewerkers in de zomerperiode, werd ontslagen.Vandaag tekende Vervat een overeenkomst voor een doorstart van de Vrijbuiter in Gouda en Zaandam. Dinsdag werd al bekend dat de kampeerspecialist geen doorstart wil maken met het filiaal in Roden, maar na het tekenen van een overeenkomst is dit nu definitief.Een andere reden om het filiaal in Roden niet over te nemen, is dat het bedrijf zich niet wil verslikken in deze stap. "De campingorganisatie van Vervat is niet groot. Dit is al een enorme overname," zegt Richaers.Toch betekent dit niet dat er geen mogelijkheden meer zijn voor Roden.''In een samenwerking of in een kleiner pand, ofwel: met minder risico is er nog wel iets mogelijk,'' zegt Richaers.