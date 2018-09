Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Uitslaande brand in keuken Hoogeveen Aan de Westmaden in Hoogeveen heeft vanmiddag korte tijd een uitslaande woningbrand gewoed (foto: De Vries Media) Aan de Westmaden in Hoogeveen heeft vanmiddag korte tijd een uitslaande woningbrand gewoed (foto: De Vries Media) Aan de Westmaden in Hoogeveen heeft vanmiddag korte tijd een uitslaande woningbrand gewoed (foto: De Vries Media) Aan de Westmaden in Hoogeveen heeft vanmiddag korte tijd een uitslaande woningbrand gewoed (foto: De Vries Media) Aan de Westmaden in Hoogeveen heeft vanmiddag korte tijd een uitslaande woningbrand gewoed (foto: Persbureau Meter)

Aan de Westmaden in Hoogeveen heeft vanmiddag korte tijd een uitslaande woningbrand gewoed.

Volgens getuigen zou de brand begonnen zijn in de keuken. Een koelkast heeft waarschijnlijk vlam gevat. De brandweer had de brand snel geblust, maar er was wel rook- en waterschade in de woning.



Een persoon moest behandeld worden voor ingeademde rook, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.