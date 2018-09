Deel dit artikel:













Meetapparatuur houdt huizen in gevarenzone Roden in de gaten Sommige huizen in Roden moeten versterkt worden nadat ze verzakt zijn (foto: RTV Drenthe/Marjolein Knol) Een van de pinnen (foto: RTV Drenthe/Marjolein Knol)

Dick van der Werf laat de pinnen in zijn huis zien. Ze zijn aangebracht om de situatie rondom z’n woning in de gaten te houden. De Rodenaar kijkt wat treurig naar de buitenmuur. Toch is hij wel blij dat er actie is ondernomen, want zijn woning staat in de gevarenzone in Roden. Van de week werden daar verschillende huizen ontruimd, omdat ze verzakkingsverschijnselen toonden.



"Het is wel een geruststelling dat die pinnen erin zitten, omdat ze de boel in de gaten houden. Maar als het eenmaal gaat verzakken, dan heb je er natuurlijk niet veel aan", zegt Van der Werf.



Onbewoonbaar

In twee maanden tijd zijn er scheuren in woningen gekomen. Sommige huizen zijn onbewoonbaar verklaard. De gemeente Noordenveld heeft nu



Volgens bewoners zijn de verzakkingen ontstaan door werkzaamheden aan het riool. De aannemer zegt in een reactie dat dit normaal gesproken onmogelijk is en dat hun werk streng wordt gecontroleerd.



Inmiddels is de onzekerheid groot bij de bewoners. "Van de een op de andere dag is je woning onbewoonbaar verklaard", zegt een van hen.



