Harige gast op bruiloft in Fluitenberg Kameel Renjo vervulde een speciale rol bij de ceremonie. (foto: RTV Drenthe/Jeanine Hofsteenge) Er moest een trap aan te pas komen om op de kameel te klimmen. (foto: RTV Drenthe/Jeanine Hofsteenge)

De bruid wist niet wat ze zag toen haar verloofde op hun bruiloft aankwam op een kameel.

Geschreven door Jeanine Hofsteenge

"Ik dacht: wat heeft hij nou weer verzonnen!", zegt bruid Angelina Blokzijl lachend.



De twee trouwden vanmiddag bij partycentrum De Schildhoeve in Fluitenberg. De actie is bedacht door de ceremoniemeester en de ouders van het bruidspaar. De vader van de bruid komt uit Egypte.



Grote verrassing

"Voor mij was de kameel ook een grote verrassing. Maar dan ben ik de beroerdste ook niet. Dan ga ik er gewoon op zitten", zegt bruidegom Dennis Blokzijl, tevens bekend als aanvoerder van Alcides.



En gelukkig gaf de vader van de bruid zijn toestemming: "Vooruit dan". Daarna werden de twee onder toeziend oog van de kameel in de echt verbonden.



Wil je weten hoe? Bekijk dan de video.