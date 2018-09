Deel dit artikel:













Bo Bendsneyder tekent contract bij Roelof Waninge uit Dwingeloo vlnr: Roelof Waninge, Bo Bendsneyder, Jarno Janssen (foto: Racesport.nl)

MOTORSPORT - De enige vaste Grand Prix-coureur uit Nederland: Bo Bendsneyder rijdt de komende twee seizoenen voor het Grand Prix team van Roelof Waninge uit Dwingeloo. Het contract werd vandaag op het circuit van Misano in Italië getekend.

Geschreven door Karin Mulder

"Een geweldig moment. Ik ben veel mensen dank verschuldigd voor deze kans. Een speciaal woord van dank gaat daarbij naar de familie Waninge, Jarno Janssen en alle partners die dit mogelijk hebben gemaakt. Ik kijk ernaar uit om voor de eerste keer op de NTS machine te stappen", laat Bendsneyder via Racesport.nl weten.



Financieel nog niet helemaal rond

Beide partijen spraken onlangs de intentie uit om samen te gaan werken op voorwaarde dat de financiën rond zouden komen. Hoewel dat nog niet helemaal gelukt is, heeft het NT RW Racing GP team toch de knoop doorgehakt. En daarmee zijn het enige Nederlandse Grand Prix team en de enige Nederlandse vaste Grand Prix coureur samengebracht.



Net als dit seizoen komt het NTS RW Racing GP team ook volgend seizoen weer uit in de Moto2 klasse. Bendsneyder debuteert dit seizoen in deze klasse.



'Belangrijk voor Nederlandse motorsport'

Teammanager Jarno Janssen, die Bendsneyder al vaker bij zijn team heeft gevraagd, reageert opgelucht. "Ik ben echt blij dat nu echt alles rond is en dat we de komende twee jaren samenwerken met Bo. Het is in mijn ogen heel belangrijk voor de Nederlandse motorsport dat een talent als Bo zich kan blijven ontwikkelen in misschien wel 's werelds meest competatieve klasse", besluit Janssen.