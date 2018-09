Deel dit artikel:













Live: Wildman Run in Sleen Meedoen aan de Wildman Run betekent vies worden (foto: RTV Drenthe/Floris Mulder)

'Run wild, get dirty'. Dat is het motto van de Wildman Run in Sleen. Het draait daar vandaag om hardlopen, hindernissen bedwingen en lekker vies worden.





Tussen half tien en twee uur starten de deelnemers, als eerste kinderen met hun ouders voor de ouder-kindrun. Kijk hieronder live mee naar het moddergeweld in Sleen.



Deelnemers kunnen ene parcours van 2, 5, 10 of 15 mijl afleggen. De langste route telt maar liefst zeventig hindernissen.