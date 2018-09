Deel dit artikel:













'Uitwerking landbouwvisie Schouten gaat zeker pijn doen' Schouten wil dat kunstmest wordt vervangen door dierlijke mest (foto: ANP XTRA/Koen Suyk)

'Een bevestiging van de richting die we al zijn ingeslagen'. Zo omschrijft Jan Bloemerts van LTO Noord de toekomstvisie op de landouw van minister Carola Schouten.

Als het aan Schouten ligt, wordt een einde gemaakt aan verspilling in de landbouw. Alles wat op een boerderij wordt geproduceerd, moet als eindproduct op de markt komen, of ergens anders als grondstof worden gebruikt. 'Kringlooplandbouw' noemt ze dat.



Minder belastend

"Ons huidige landbouwsysteem is erop gericht zo veel mogelijk te produceren tegen zo laag mogelijke kosten'', aldus Schouten. Dat trekt een zware wissel op natuur, milieu en klimaat. "Het wordt nu de uitdaging om met zo min mogelijk grondstoffen en dus minder belastend voor het milieu, ons voedsel te produceren.''



Kunstmest

"Hier is de sector al volop mee bezig", reageert Bloemerts van landbouworganisatie LTO Noord. "LTO is ook blij met de richting die minister Schouten kiest." In haar uitwerking is ze volgens hem nog weinig concreet, op één punt na: het uitbannen van kunstmest. Ze wil die vervangen door bewerkte dierlijke mest. Dat zou schadelijke effecten voor het milieu beperken. Het scheelt energie die gebruikt wordt bij de productie van kunstmest en ook de CO2-uitstoot gaat omlaag.



'Niet langer wegkijken'

"De uitwerking daarvan gaat zeker pijn doen", voorspelt Bloemerts. "De kunstmest is op zich al flink teruggedrongen, maar een aantal boerenbedrijven leunt er nog wel op. Dat aanpassen zal pijn doen, maar we kunnen niet langer wegkijken. Ondernemen betekent ook: kijken hoe je je kunt aanpassen."



Op welke termijn de minister concrete maatregelen doorvoert, is nog niet bekend. "Ook nog niet wat het op bedrijfsniveau gaat betekenen." Maar één ding is volgens Bloemerts zeker: "Er is geen weg meer terug."