Vier nieuwe watertappunten in Assen Vier extra watertappunten in Assen (foto: pixabay)

Assen krijgt er vier watertappunten bij. De nieuwe tappunten worden geplaatst aan de Brink, bij het station, bij het voetbalveldje aan de Thorbeckelaan en bij de bushalte aan de M.L. Kingweg in de wijk Marsdijk.

De VVD had gevraagd om de extra tappunten. Tot nu toe was er alleen een in winkelcentrum Triade.



Met meer watertappunten wordt onder meer het centrum van Assen aantrekkelijker, vindt de partij. Het dringt zwerfafval terug, omdat mensen geen wegwerpflesjes meer hoeven mee te nemen. Ook past het volgens de partij bij het bevorderen van een gezonde leefstijl.



De Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) stelt de watertappunten gratis beschikbaar. Als er veel gebruik van wordt gemaakt, wil de VVD kijken of er nog meer tappunten geplaatst kunnen worden.