Slachtoffer schietpartij Zaandam is 29-jarige Emmenaar

Bij een schietpartij in de Zaanse wijk Poelenburg is gisteren een 29-jarige Emmenaar gewond geraakt. Dat heeft de politie bekendgemaakt.

Volgens de politie was de man naar Zaandam gekomen voor 'een afspraak', meldt NH Nieuws . Waarom de man vervolgens rond drie uur 's middags werd neergeschoten in de Lineusstraat, is onduidelijk. Hij is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.Bij de schietpartij raakte ook een andere man gewond. Hij kwam er vanaf met lichte verwondingen.De politie is direct na de schietpartij een zoektocht gestart naar de dader. Het is nog niet duidelijk of het gaat om één of meerdere schutters.De vermoedelijke dader is na de schietpartij gevlucht richting het Vijfhoekpark, maar werd daar niet meer aangetroffen.