Schapenhouder Gijsbert krijgt eerste wolvenhek De natuurliefhebbers van Wolf-fencing helpen met het plaatsen van het hek (Foto: Jasmijn Wijnbergen/RTV Drenthe) De schapen verhuizen binnenkort naar een veilige omgeving (Foto: Jasmijn Wijnbergen/RTV Drenthe)

Een speciaal wolvenhek om wolven bij de schapen weg te houden. Schapenhouder Gijsbert Six in Benneveld krijgt vandaag de eerste.

Maar het hek is niet alleen maar om de wolf tegen te houden, vertelt Jeannet Hilshof van Wolf-Fencing, een van de initiatiefnemers. Er moet zo ook meer begrip voor de wolf komen. "Een tijd geleden zijn er wat schapen doodgebeten door de wolf en dan krijg je alleen meer weerstand. Wij willen graag de boeren helpen om de wolf buiten te houden zodat de wolf beschermd is, net als de schapen.''



Schapenhouder Six is erg blij met zijn investering. Zelf heeft hij nog niet last van de wolf gehad, maar zijn buurmannen wel. Voor hem is het belangrijk dat er om het stuk grond waar hij zijn Drentse heideschaap op laat grazen, een goed hel zit. "Ik wil hier geen snackbar hebben."



Ondergrens is het belangrijkst

Six heeft zelf het type omheining bedacht, Samen met de vrijwilligers van Wolf-Fencing wordt het hek neergezet. Deze ziet er bijna hetzelfde uit als hekken die nu ook om weilanden staan, met wat kleine aanpassingen. ''Dit hek heeft drie stroomdraden meer. Nu zijn het er zes. Die moeten aan bepaalde afstanden voldoen, aan een bepaalde hoogte en aan een bepaalde onderste grens. Die is het allerbelangrijkste, want een wolf zal altijd proberen onderdoor te gaan. Ook moet er behoorlijk wat stroom op staan", vertelt Hilshof.



Het hek is ongeveer 500 meter en heeft een hoogte van 1.20 meter. Het onderste stroomdraad hangt ongeveer 20 centimeter boven de groot. ''Zo kan de wolf er niet onderdoor en anders krijgt 'ie een flinke tik op zijn neus", aldus Hilshof.



Potje voor schapenbescherming

Zo'n omheining kost wel wat. Six heeft zelf 2.500 euro ingelegd. Daarnaast kreeg hij nog een subsidie van de gemeente Coevorden. Daarom pleit Wolf-Fencing ervoor dat ook de provincie moet meebetalen. "Op die manier kunnen de schapen beschermd worden", aldus Jos Hoekeswever van de natuurliefhebbersgroep.



Uiteindelijk is het het wel waard, vindt Six. "Je wilt dat je schapen veilig zijn. Het is een gegeven dat die wolf hier langskomt, dus daar moeten wij ons als schapenhouders op aanpassen."



Buitenlands succes

In Zweden gebruiken ze de hekken al. Voor zover Hilshof weet is dit de eerste in Nederland. Naast Drenthe komen de hekken ook in Groningen en Overijssel.