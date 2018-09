Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











DOS'46 start veldcompetitie met uitzege De selectie van DOS'46 voor dit seizoen (foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

KORFBAL - DOS'46 is de nieuwe veldcompetitie begonnen met een overwinning. De uitwedstrijd bij Fortuna/Delta Logistiek in Delft eindigde in 17-19.





Twee poules

Het hoogste niveau op het veld is gesplitst in twee poules. Naast Fortuna/Delta Logistiek neemt DOS’46 het in de Ereklasse A op tegen AW/DTV, Tempo, LDODK/Rinsma Modeplein en Blauw-Wit.



DOS'46, waarvan de selectie grotendeels bij elkaar bleef, keek halverwege de competitie-ouverture tegen een achterstand aan (8-7). In de tweede helft liet de ploeg van de nieuwe trainer Pascal Zegwaard het duel alsnog kantelen.Het hoogste niveau op het veld is gesplitst in twee poules. Naast Fortuna/Delta Logistiek neemt DOS’46 het in de Ereklasse A op tegen AW/DTV, Tempo, LDODK/Rinsma Modeplein en Blauw-Wit.