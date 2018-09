Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Varkensslachterij komt weer tot leven in jubileumvoorstelling theatergroep Helmers Persfoto met een deel van de cast van 'Het Varkensparadijs' (Foto: Saskia Jans)

Varkensslachterij Udema is een begrip in Gieten. Tot begin jaren negentig was het een belangrijke werkgever voor het dorp en omgeving. Voor theatergroep Helmers uit Gieten het perfecte onderwerp voor een jubileumvoorstelling in verband met het 150-jarig bestaan.

Het wordt voor de theatergroep de grootste productie die ze ooit hebben gedaan. Er is een grote cast, een koor en een band. Het stuk wordt opgevoerd op het terrein bij molen De Hazewind.



Echte verhalen en fictie

"Het gaat over de opkomst en neergang van een varkensslachterij. En het is niet toevallig dat we dat in Gieten spelen natuurlijk, waar deze ooit geweest is. Er zitten in het verhaal ook heel veel elementen die we uit het verhaal van de varkensslachterij hier hebben gehaald", zegt regisseur Yolly van Kan, die wel benadrukt dat lang niet alles echt gebeurd is. "We hebben er ook heel veel leuke zaken bij verzonnen."



De voorstelling gaat op woensdag 19 september in première en zal daarna nog vier keer worden opgevoerd. Alles voorstellingen zijn inmiddels uitverkocht.