Verliezend Asser Boys houdt schade deze keer beperkt: 0-17

VOETBAL - Het nieuwe zaterdagteam van Asser Boys heeft in de bekercompetitie opnieuw veel tegentreffers moeten slikken: 0-17. Tegen vierdeklasser Borger werd ten opzichte van de veegpartij van een week geleden tegen Achilles 1894 (0-32) de schade beperkt gehouden.

In de zomer ronselde een setje A-junioren van Asser Boys nieuwe spelers, waardoor de blauw-witten konden debuteren op zaterdag. Een verzoek aan het adres van de KNVB om het vernieuwde team in de reservecompetitie in te delen werd van tafel geveegd, waardoor Asser Boys - op de zondag uitkomend in de tweede klasse L - in het debuutseizoen aan de bak moet.In de bekercompetitie treft de formatie van oud-speler van HZVV Roeland Mulder hoger geklasseerde ploegen uit de omgeving. Na de veegpartij tegen stadgenoot Achilles 1894 was Asser Boys zaterdagmiddag op het eigen sportpark uit op eerherstel. Dat lukte gedeeltelijk.Pas na tien minuten passeerde Borger-spits Albert Stevens, die zes goals zou maken, invaldoelman Jesper Dik voor het eerst. Dik werd onder de lat geposteerd, omdat de eerste keeper zijn verstandskiezen heeft laten trekken. Voor rust moest Dik nog zeven keer vaker vissen (0-8).Na de 0-10, waarbij middenvelder van Borger Mylan Beijering het op zijn heupen had, brak de beste periode van Asser Boys aan. Bijna twintig minuten lang hielden de jongemannen van Mulder het gretige Borger van scoren af. Na 83 minuten kreeg de thuisploeg uit de Drentse hoofdstad de eerste en enige schotkans van het duel.De bekercompetitie zit er bijna op voor Asser Boys. Volgende week komt koploper van de bekerpoule Zuidlaren FC, dat Achilles 1894 verrassend met 2-1 wist te verslaan, op bezoek. Op 22 september opent Asser Boys het seizoen in de vijfde klasse F tegen Assen FC.