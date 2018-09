Deel dit artikel:













Voor even is de grens bij Zwartemeer dicht Bij Zwartemeer was de grens tijdelijk dicht (foto: RTV Drenthe) Bij Zwartemeer was de grens tijdelijk dicht (foto: RTV Drenthe) Bij Zwartemeer was de grens tijdelijk dicht (foto: RTV Drenthe)

Het voormalig grenskantoor in Zwartemeer is tijdelijk weer open. "We hebben de grens weer gesloten, in plaats van opengezet. Er zijn weer controles, zoals vroeger. Zo laten we de mensen zien hoe het destijds was", vertelt vrijwilliger Peter van der Weide.

De kostuums zijn uit de kast gehaald, net zoals oude borden en koffers. Een heel team staat klaar om de mensen die langskomen tijdens de Open Monumentendag te laten zien wat er hier ruim zeventig jaar geleden speelde. Een heel team voert toneelstukjes uit.



'Voor kinderen onbegrijpelijk'

Auto's worden aangehouden, maar ook twee vrouwen met koffers vol smokkelwaar worden apart gezet en aangegeven. "Voor heel veel mensen, vooral kinderen, is het onbegrijpelijk dat je niet naar een ander land kunt. Terwijl dat een aantal jaar geleden heel anders was", aldus Van der Weide.



'Het was ernstig'

Stichting Cultuur Historisch Zwartemeer kreeg veel positieve reacties, vertelt voorzitter Herman Lubbers. De bezoekers kijken vol belangstelling naar de toneelstukjes en er wordt veel gelachen. "Nu wel gelukkig. Nu is het een toneelstukje. Maar het was echt ernstig", vertelt een bezoeker.



Vorig jaar wilde Lubbers zo'n sluiting van de grenspost ook al organiseren, dat lukte toen niet. Dat het dit jaar wel lukte, daar is de voorzitter erg blij om.