Debutant Scherpen wint ruim met Oranje-talenten

VOETBAL - Kjell Scherpen heeft een ruime overwinning geboekt bij zijn debuut in een Nederlands jeugdelftal. Met Oranje Onder 19 klopte de pas 18-jarige doelman van FC Emmen de leeftijdsgenoten van Tsjechië: 5-1.

Scherpen speelde de volledige oefenwedstrijd op het veld van UDI'19. De debutant hield zijn doel lange tijd schoon, maar in de slotfase moest hij alsnog vissen. Vaclav Mika maakte vier minuten voor tijd het enige Tsjechische doelpunt.Voor Oranje Onder 19 scoorden Orkun Kökcü, Mohammed Ihattaren, Juan Familia Castillo en Daishawn Redan in de eerste helft. Laatstgenoemde was ook na de pauze trefzeker.