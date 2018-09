Deel dit artikel:













Winnend Valthermond effectiever dan Klazienaveen Klazienaveen bekerde tegen Valthermond (Foto: RTV Drenthe/Myon Padding)

VOETBAL - In de voorrondes van de noordelijke districtsbeker boekte Valthermond tegen FC Klazienaveen de tweede overwinning. In Klazienaveen wonnen de gasten met 0-3.

FC Klazienaveen verloor vorige week de eerste wedstrijd in de poule van Germanicus, terwijl Valthermond de eerste wedstrijd tegen SVBO wist te winnen. De thuisclub wist dus wat het moest doen, winnen.



Matige eerste helft

Klazienaveen was in de eerste helft de iets betere ploeg, kreeg een paar kleine kansjes, zonder dat het echt gevaarlijk werd. Valthermond bleef lang ongevaarlijk en kwam slechts tot een paar afstandsschoten, die ver langs het doel van Klazienaveen afzwaaiden.



Valthermond kreeg in de 38ste minuut de eerste grote kans in de wedstrijd, maar de club van trainer Albert Koops was uiterst effectief. Luuk Kenter, de opvolger van Edwin Drenth, toonde zich een goede vervanger door beheerst de 0-1 binnen te schieten. Vier minuten later verzuimde Kenter de tweede binnen te schieten, zodat beide ploegen met 0-1 gingen rusten.



Effectiever

De eerste kansen na rust waren weer voor de thuisclub, maar Jasper Woelders en invaller Melroy Hemme verzuimden de gelijkmaker binnen te schieten, mede door uitstekend keeperswerk van Valthermond doelman Joost Schrik.



Net als in de eerste helft waren de gasten in de tweede helft effectiever. Wel werden ze een handje geholpen door Klazienaveen invaller Tim Smeman, die in het strafschopgebied hands maakte. De verdediger kon met rood vertrekken en Demy te Velde schoot vanaf 11 meter de 0-2 binnen.



Eindstand

In de slotfase bepaalde Kenter, met zijn tweede van de wedstrijd, de eindstand op 0-3 en moet Klazienaveen hopen dat SVBO morgenmiddag wint van Germanicus om nog een kleine kans te behouden voor plaatsing voor de volgende ronde.