Alle bekeruitslagen van vandaag: Drenthina als eerste Drentse club naar knockoutfase

VOETBAL - Drenthina is de eerste Drentse ploeg die zich heeft geplaatst voor de knockoutfase in de noordelijke districtsbeker. De formatie uit Emmen won vandaag ook de tweede poulewedstrijd.

Nadat Drenthina vorige week al van Stadskanaal won was de club uit Emmen vanmiddag te sterk voor Nieuw Buinen. Het duel tussen de zaterdagtweedeklasser en de zondageersteklasser eindigde in 2-0. Kees Plaatje en Stefan Holties waren de doelpuntenmakers.Hieronder alle uitslagen van de vandaag gespeelde bekerduels.(in deze groep gaan de eerste twee teams door naar de knockoutfase van het bekertoernooi)FC Meppel - Be Quick'28 3-3Tonego - d'Olde Veste'54 0-21. d'Olde Veste 54 2-62. Be Quick'28 2-43. FC Meppel 2-14. Tonego 2-0FC Klazienaveen - Valthermond 0-3SVBO - Germanicus zondagstand1. Valthermond 2-62. Germanicus 1-33. SVBO 1-04. FC Klazienaveen 2-0HZVV - Beilen 6-0Zuidwolde - De Weide 0-5stand1. HZVV 2-42. De Weide 2-43. Zuidwodle 2-14. Beilen 2-1Noordscheschut - DZOH 2-0Rolder Boys - vv Emmen zondag1. Emmen 1-32. Noordscheschut 2-33. DZOH 2-34. Rolder Boys 1-0VKW - Blauw Wit'34 4-0Olyphia - Asser Boys zondag1. VKW 2-62. Asser Boys 1-03. Olyphia 0-04. Blauw Wit'34 1-0Drenthina - Nieuw Buinen 2-01. Drenthina 2-62. Nieuw Buinen 1-03. Stadskanaal 1-0(Drenthina naar knockoutfase)BCV - De Griffioen 5-1GOMOS - FC Assen zondag1. BCV 2-62. GOMOS 1-33. FC Assen 1-04. De Griffioen 2-0Roden - Hardegarijp 2-2VEV'67 - Oerterp 2-11. VEV'67 2-62. Oerterp 2-33. Roden 2-14. Hardegarijp 2-1PKC'83 - HFC'15 5-1Marum - Peize1. PKC'83 2-62. Marum 1-33. Peize 1-04. HFC'15 2-0(in deze groep gaat alleen de poulewinnaar naar de knockoutfase van het bekertoernooi)FC Wolvega - Vitesse'63 0-01. ZZVV 1-32. Vitesse'63 1-13. FC Wolvega 2-1SC Angelslo - Glimmen 1-2NWVV - Veendam 18941. Glimmen 2-62. Veendam 1894 1-13. SC Angelslo 2-14. NWVV 1-0Staphorst 2 - SCN 5-1VVAK - Hollandscheveld 1-51. Staphorst 2 2-62. SCN 2-33. Hollandscheveld 2-34. VVAK 2-0Lycurgus - Niekerk 1-1ONR - Zuidhorn 1-21. Zuidhorn 2-62. ONR 2-33. Niekerk 2-14. Lycurgus 2-1Willemsoord - d'Olde Veste'54 2 1-1Steenwijker Boys - FDS 1-21. Willemsoord 2-42. d'Olde Veste '54 2-43. FDS 2-34. Steenwijker Boys 2-0Veenhuizen - FC Assen 10-0Haulerwijk - Wildervank 4-31. Veenhuizen 2-62. Haulerwijk 2-63. Wildervank 2-04. FC Assen 2-0SVN'69 - VHK 4-2SVBS'77 - MSC zat. 3-21. SVN'69 2-42. SVBS'77 2-43. MSC 2-14. VHK 2-1NKVV - Hoogeveen zat. 0-8Tiendeveen - Rouveen 0-11. Hoogeveen 2-62. Rouveen 2-63. Tiendeveen 2-04. NKVV 2-0Damacota - Westerlee 1-0Erica'86 - SVBO zat. 1-31. SVBO 2-42. Damacota 2-43. Westerlee 2-34. Erica'86 2-0Asser Boys zat. - Borger 0-17FC Zuidlaren - Achilles 1894 zat. 2-11. FC Zuidlaren 2-62. Achilles 1894 2-33. Borger 2-34. Asser Boys 2-0Nieuw Balinge - BSVV 2-0VCG - LTC 1-101. LTC 2-62. BSVV 2-33. Nieuw Balinge 2-34. VCG 2-0CSVC - VEV 9-0Fit Boys - SC Elim afgelast1. Fit Boys 1-32. Elim 1-33. CSVC 2-34. VEV 2-0