Schapendrijven op hoog niveau in Ruinen Bordercollies rennen achter schapen aan in Ruinen (foto: RTV Drenthe)

Uit heel Nederland komen dit weekend bordercollies en hun baasjes naar Ruinen. De heide bij het dorp is het decor van de Nederlandse Kampioenschappen Schapendrijven.

"De honden moeten schapen zo snel mogelijk over een parcours met hindernissen begeleiden", legt Michiel Poelenije uit. Hij is schaapsherder van de kudde in Ruinen en organiseert samen met de Border Collie Club Nederland het NK Schapendrijven.



Sorteerkooien, tunnel, en een trailer

De honden moeten een groep schapen van de heide naar het parcoursveld brengen. Daar worden ze onderworpen aan een aantal opdrachten, zoals een tunnel, sorteerkooien en een trailer. "De laatste opdracht is om de schapen in een trailer te drijven, dat lukt bijna niemand", vertelt Poelenije.



Vandaag staat het kwalificatieniveau op het programma en morgen is het de beurt aan de promotiegroep. Dat is een iets lager niveau. De strijd om beste schapendrijver van Nederland werd vandaag beslist.



'Schapendrijven is mijn leven'

Eenentwintig goed getrainde bordercollies doen een gooi naar die titel. Een van de deelnemers is Roy Terpstra, schaapsherder van de stadskudde in Assen en oud Nederlands Kampioen. "Schapendrijven is mijn leven. Ik loop vijf dagen in de week met mijn kudde en 's avonds geef ik er les in. In het weekend doe ik mee aan de wedstrijden. Zo zat ik vorige week nog in Tsjechië voor het Europees kampioenschap."



Terpstra is hoopvol over zijn kansen, maar ziet ook veel goeie tegenstanders. "Ik doe zelf mee met twee honden: een jonge bordercollie die vooral meedoet om ervaring op te doen en later met een meer getrainde hond. Daar hoop ik veel punten mee te scoren, maar er zijn meer goede schapendrijvers."



Top drie

Uiteindelijk ging Tjisse Terpstra er met de eerste prijs vandoor. Erica Ham en Tom Mennen werden respectievelijk tweede en derde.