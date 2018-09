Deel dit artikel:













Bijzondere skeelerdag voor Vormeer en De Vries Imke Vormeer (foto: RTV Drenthe/Karin Mulder)

SKEELEREN - Imke Vormeer uit Meppel heeft in het Friese Hallum het Open Nederlands Kampioenschap Skeeleren gewonnen. Na 60 kilometer kwam ze solo over de finish.

Vormeer sprong al na vijf kilometer mee met een groepje mannen, de koplopers van het ONK voor masters. "Toen ik om me heen keek, zag ik dat er verder niemand mee was", aldus Vormeer. "Ik dacht: als dit weg blijft, maak ik een goede kans op de zege." Ze behield uiteindelijk een ruime voorsprong op de rest van het kleine vrouwenpeloton. Ver achter haar finishte Jannitta van den Brink-Spigt als tweede. Beau Wagemaker werd derde.



Afscheid

Voor Elma de Vries (35), de partner van Vormeer, was het haar afscheidswedstrijd. Na 22 succesvolle jaren sloot ze haar actieve schaats- en skeelerloopbaan definitief af. "Die wind maakte het loodzwaar, je had eigenlijk maar een klein fijn stukje voor de wind", zei De Vries over het ONK. "Zo is mijn hele carrière eigenlijk geweest: ik heb veel afgezien, maar ook mooie dingen beleefd."



Gemiste bocht

Bij de mannen ging de titel na 100 kilometer naar Sjoerd den Hertog. Titelverdediger Crispijn Ariëns leek aanvankelijk op weg naar de zege, maar doordat dranghekken nog niet waren verzet, miste hij een bocht rechtsaf. Daarna raakte hij zijn voorsprong kwijt.