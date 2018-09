Deel dit artikel:













Familiebedrijf in Witteveen maakt overstap van horeca naar zorg Onder de Hoge Dennen is veranderd in Thoes in 't Groen (Foto: Josien Feitsma/RTV Drenthe) Voorheen zat in het pand een zalencentrum (Foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

Zalencentrum Onder de Hoge Dennen in Witteveen heeft plaatsgemaakt voor een woonzorgcentrum. Deze week kwamen omwonenden, familieleden en geïnteresseerden langs om het vernieuwde familiebedrijf te bekijken.

Geschreven door Josien Feitsma

Thoes in 't Groen heet de nieuwe woonvoorziening en die is nog steeds in handen van de familie Seubers. Het was de derde generatie van het familiebedrijf dat de overstap van horeca naar de zorg maakte.



"De horeca werd minder. Vooral in kleine dorpen zoals Witteveen, maar je ziet het overal gebeuren. Vandaar dat wij deze omslag hebben gemaakt. We zijn bijna vier jaar bezig geweest om dit te realiseren," vertelt eigenaresse Ellen ter Laan met trots. "Ik ben enthousiast, trots, blij dat het bijna af is na een jaar hard werken."



Familiebedrijf

Ook de schoonvader van Ter Laan, Henk Seubers, kijkt met trots naar het nieuwe complex: "Ik heb er wel een nachtje van wakker gelegen, nu niet meer. Nu ben ik er rustig onder. Al voel ik me wel een beetje geprikkeld."



Jaren terug was het Seubers die zelf de horeca-onderneming opbouwde. "De verandering vind ik heel goed. Toen mijn zoon het bedrijf overnam, zo'n twintig jaar terug ongeveer, zei hij: 'pa, je hebt veel te veel zalen gebouwd, ik kan ze niet meer vol krijgen'."



Blije buren

De bezoekers op de open dag van de woonvoorziening reageren positief, met name op de activiteiten die de woonvoorziening wil organiseren. "Het gebeuren hier past heel goed bij de activiteiten van het dorpshuis. Ik denk dat we wat dat betreft alleen maar elkaar kunnen versterken", zegt buurman Engbert de Vries.



De Vries ziet zichzelf later wanneer hij of zijn vrouw zorg nodig hebben ook wel in het complex wonen. "Dat spreekt mij wel aan, dan zou ik lekker dichtbij blijven. Maar hopelijk is het nog lang niet zover."



B&B

In oktober trekken de eerste bewoners in Thoes in 't Groen. In totaal kunnen dertien appartementen worden verhuurd en kunnen familieleden in de bijbehorende Bed & Breakfast verblijven. Alleen bewoners die zorg nodig hebben komen in aanmerking.